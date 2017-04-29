Россия привела в боевую готовность ПВО после ракетного запуска КНДР

29.04.2017, 13:13

Россия привела в боевую готовность свои противовоздушные установки на Дальнем Востоке после запуска баллистической ракеты в Северной Корее. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил РФ", - сказал Озеров.

В ночь на субботу, 29 апреля, стало известно о том, что Северная Корея провела неудачные испытания баллистической ракеты. Как сообщили южнокорейские военные, ракета стартовала с полигона в провинции Пхёнан-Намдо, которая граничит с Пхеньяном, и вскоре взорвалась.

В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты. Это уже третьи ракетные испытания в КНДР с начала апреля.

Прошлые испытания северокорейской ракеты 16 апреля тоже закончились неудачей. Северная Корея грозит еженедельно проводить испытания Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи Можно ли вообще победить КНДР?

В последние месяцы ситуация вокруг Северной Кореи сильно обострилась. КНДР 16 апреля произвела пуск баллистической ракеты - также неудачный - и провела массовый военный парад. США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку. Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая "сверхмощным упреждающим ударом". США начали установку противоракетных комплексов THAAD, присутствие которых на Корейском полуострове беспокоит Россию и Китай. Стоимость системы - 1 млрд долларов, причем заплатить за нее, по мнению Трампа, должна Южная Корея.

Реагируя на новость об очередном северокорейском ракетном запуске, президент США Дональд Трамп обвинил Пхеньян в неуважении к своему главному союзнику - Пхеньяну.

Выступая в Совете Безопасности ООН, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что США готовы к дипломатическому решению проблемы ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, однако в случае необходимости Вашингтон использует военную силу.

В свою очередь, замглавы российского МИД Геннадий Гатилов назвал военную опцию абсолютно неприемлемой и призвал к переговорам с КНДР.

"Угроза перерастания противостояния в горячую фазу была как никогда велика. Сохраняется она и сейчас", - сказал Гатилов. При этом он потребовал от КНДР отказаться от ядерной программы. Об этом сообщает BBC Русская служба.