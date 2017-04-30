Боевики обстреляли из гранатометов контрольный пост Марьинка

30.04.2017, 12:59

Пророссийские боевики обстреляли контрольный пост Марьинка. Инцидент произошел 29 апреля около 20:00. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Огонь террористы вели из населенного пункта Александровка, расположенном на неконтролируемой территории Украины, с использованием стрелкового оружия и гранатометов.

"Пострадавших среди граждан и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

С начала суток гибридная армия 54 раза открывала огонь по опорным пунктам бойцов ВСУ, двое украинских воинов погибли, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.