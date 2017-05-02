Этот день в истории: 2 мая

02.05.2017, 12:45

Предлагаем дайджест основных событий и дат 2 мая.

1509 - испанцами основан Сан-Хуан, ныне главный город Пуэрто-Рико.



1519 - умер Леонардо да Винчи, универсальный гений эпохи Возрождения.

1648 - начало борьбы крестьянских масс Украины под руководством Богдана Хмельницкого против панской Польши.

1660 – родился Алессандро Скарлатти, итальянский композитор, родоначальник и крупнейший представитель неаполитанской оперной школы, написавший более 100 опер.

1729 - родилась Екатерина II, российская императрица (1762-1796).

1859 - родился Джером Клапка Джером, английский писатель.

1892 - в Киеве запустили электрический трамвай, первый в Российской империи.

1902 - во Франции был показан первый в мире научно-фантастический фильм - "Путешествие на Луну".

1903 - родился Бенджамин Спок, американский врач-педиатр.

1910 - первый демонстрационный полет на аэроплане

1923 - первый беспосадочный трансконтинентальный перелет.

1945 - командующий обороной Гельмут Вейдлинг подписывает приказ о капитуляции Берлина.

ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.