Этот день в истории: 2 мая

Предлагаем дайджест основных событий и дат 2 мая.
1509 - испанцами основан Сан-Хуан, ныне главный город Пуэрто-Рико.
1519 - умер Леонардо да Винчи, универсальный гений эпохи Возрождения.
1648 - начало борьбы крестьянских масс Украины под руководством Богдана Хмельницкого против панской Польши.
1660 – родился Алессандро Скарлатти, итальянский композитор, родоначальник и крупнейший представитель неаполитанской оперной школы, написавший более 100 опер.
1729 - родилась Екатерина II, российская императрица (1762-1796).
1859 - родился Джером Клапка Джером, английский писатель.
1892 - в Киеве запустили электрический трамвай, первый в Российской империи.
1902 - во Франции был показан первый в мире научно-фантастический фильм - "Путешествие на Луну".
1903 - родился Бенджамин Спок, американский врач-педиатр.
1910 - первый демонстрационный полет на аэроплане
1923 - первый беспосадочный трансконтинентальный перелет.
1945 - командующий обороной Гельмут Вейдлинг подписывает приказ о капитуляции Берлина.
ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.