02.05.2017, 14:38

Информация о минировании Дома профсоюзов в Одессе не подтвердилась. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, в результате обследования здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов специалисты не обнаружили.

"В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями были эвакуированы граждане, находившиеся на территории Куликова поля. В настоящее время доступ к Дому профсоюзов открыт", - отметили в главке.

Принимаются меры по привлечению к ответственности лица, причастного к ложному сообщению о минировании.

Кроме того, при эвакуации людей с Куликова поля был задержан мужчина, который агрессивно вел себя по отношению к полицейским и отказывался отойти. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Один из граждан начал вести себя агрессивно в отношении полицейских, он был задержан за злостное неповиновение полиции. Сейчас его доставили в один из территориальных отделов полиции. В дальнейшем его действиям будет дана правовая квалификация", - сказал Тракало.

В Одессе сегодня усилены меры безопасности в связи с третьей годовщиной массовых беспорядков, произошедших 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, пострадали около 300.

Из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов с Куликова поля были эвакуированы люди, собравшиеся по случаю третьей годовщины трагедии 2 мая 2014 года. Об этом сообщает УНИАН.