В Киеве состоится масштабная международная агропромышленная выставка "Агро-2017"

03.05.2017, 16:35

ХХІХ Международная агропромышленная выставка "АГРО-2017" будет проходить с 7 по 10 июня 2017 года в г. Киеве, на территории Национального Комплекса "Экспоцентр Украины" в г. Киев (пр-т Ак. Глушкова, 1).

Выставка "Агро-2017" выступает эффективной платформой для совершенствования производства, внедрения новаций и развития всех сфер АПК Украины. Это мероприятие открывает возможности для сотрудничества со странами - лидерами мирового аграрного сектора, а также является уникальной возможностью для диалога между частным бизнесом и государством, ассоциациями и иностранными представителями.

Особое внимание выставки уделено новинкам сельскохозяйственной техники и оборудованию, высокопродуктивным породам домашних животных, современным агротехнологиям для всех отраслей сельского хозяйства.

Новыми мероприятиями в рамках "АГРО-2017" станут:

- Выставка "ECO HOUSE" - экологическое строительство жилья и его благоустройство;

- Выставка "Современный фермер" - комплексные решения для небольших фермерских хозяйств и частных землевладельцев;

- DroneDay Agro - мастер-класс от компании DJI с практическими примерами применения дронов в агропромышленном комплексе;

- Экспозиция нового зерноуборочного комбайна Skif 280 Superior от Херсонского машиностроительного завода.

В рамках "АГРО-2017" традиционно пройдут специализированные выставки:

ЕкспоАгроТех - 2017 - сельскохозяйственная техника, оборудование и запасные части;

Биотопливо - 2017 - возобновляемые источники энергии;

Hi-Tech Агро - 2017 - автоматизация, управления альтернативной энергетики, GPS и GIS-технологии;

Organic - 2017 - органические продукты и технологии;

Animal'ex - 2017 - домашние животные, ветеринария и продукты для животноводства;

Еквисвит - 2017 - выставка коневодства и конного спорта;

FishExpo - 2017 - рыбное хозяйство и рыболовство;

Растениеводство и агрохимия - агротехника, агрохимия, экологические продукты и технологии, приусадебное хозяйство, садоводство, огородничество, растениеводство, теплицы;

Agro Build - Expo - 2017 - строительство в аграрном секторе: техника, БМЗ, строительные материалы;

Агротранспорт и логистика - обеспечение транспортировки и хранения продукции.

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.