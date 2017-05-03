В Киеве состоится масштабная международная агропромышленная выставка "Агро-2017"

ХХІХ Международная агропромышленная выставка "АГРО-2017" будет проходить с 7 по 10 июня 2017 года в г. Киеве, на территории Национального Комплекса "Экспоцентр Украины" в г. Киев (пр-т Ак. Глушкова, 1).
Выставка "Агро-2017" выступает эффективной платформой для совершенствования производства, внедрения новаций и развития всех сфер АПК Украины. Это мероприятие открывает возможности для сотрудничества со странами - лидерами мирового аграрного сектора, а также является уникальной возможностью для диалога между частным бизнесом и государством, ассоциациями и иностранными представителями.
Особое внимание выставки уделено новинкам сельскохозяйственной техники и оборудованию, высокопродуктивным породам домашних животных, современным агротехнологиям для всех отраслей сельского хозяйства.
Новыми мероприятиями в рамках "АГРО-2017" станут:
- Выставка "ECO HOUSE" - экологическое строительство жилья и его благоустройство;
- Выставка "Современный фермер" - комплексные решения для небольших фермерских хозяйств и частных землевладельцев;
- DroneDay Agro - мастер-класс от компании DJI с практическими примерами применения дронов в агропромышленном комплексе;
- Экспозиция нового зерноуборочного комбайна Skif 280 Superior от Херсонского машиностроительного завода.
В рамках "АГРО-2017" традиционно пройдут специализированные выставки:
ЕкспоАгроТех - 2017 - сельскохозяйственная техника, оборудование и запасные части;
Биотопливо - 2017 - возобновляемые источники энергии;
Hi-Tech Агро - 2017 - автоматизация, управления альтернативной энергетики, GPS и GIS-технологии;
Organic - 2017 - органические продукты и технологии;
Animal'ex - 2017 - домашние животные, ветеринария и продукты для животноводства;
Еквисвит - 2017 - выставка коневодства и конного спорта;
FishExpo - 2017 - рыбное хозяйство и рыболовство;
Растениеводство и агрохимия - агротехника, агрохимия, экологические продукты и технологии, приусадебное хозяйство, садоводство, огородничество, растениеводство, теплицы;
Agro Build - Expo - 2017 - строительство в аграрном секторе: техника, БМЗ, строительные материалы;
Агротранспорт и логистика - обеспечение транспортировки и хранения продукции.
Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.