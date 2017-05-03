Розенко провел заседание Оргкомитета по подготовке и празднованию Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне

03.05.2017, 16:48

Сегодня, 3 мая, под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и празднованию Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В заседании оргкомитета приняли участие министр культуры Евгений Нищук, председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович и другие члены Оргкомитета.

Участники заседания обсудили идейное и содержательное наполнение мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символами нынешних мероприятий будут уже устоявшиеся символы "Мак памяти" и лозунг "Помним. Побеждаем".

Кроме уже традиционных торжественных мероприятий с участием первых лиц государства, 8 мая планируется открытие фотодокументальной выставки, посвященной вкладу украинского народа в борьбу с нацизмом "УПА: ответ непокоренного народа", а 9 мая с участием представителей религиозных общин Киева состоится поминальное богослужение "Героям слава! Память живет" и молебен за мир в Украине.

Как сообщалось ранее, на заседании правительства под председательством Владимира Гройсмана было принято решение о повышении размеров выплаты ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая в 2017 году в среднем на 26%. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 5 апреля 2017 г. N 223.

Павел Розенко также поручил Министерству социальной политики Украины обеспечить своевременную и в полном объеме выплату повышенной разовой помощи к 5 мая участникам войны и членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований.

Как известно, правительство установило следующие размеры и порядок выплаты ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая в 2017 году:

1) инвалидам войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3500 гривен;

II группы, - 3100 гривен;

III группы - 2700 гривен;

2) участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, - 1200 гривен;

3) лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, - 3500 гривен;

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз, - 600 гривен;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 500 гривен.

Отдельно вице-премьер-министр Украины остановился на вопросе безопасности проведения мероприятий. Присутствующие на заседании представители Нацполиции и СБУ заверили, что принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить провокации и попытки расшатать ситуацию в стране.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.