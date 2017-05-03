В Киеве планируют оборудовать пешеходные переходы сенсорным освещением

03.05.2017, 17:00

В Киеве может появиться сенсорное освещение 29 переходов в разных районах города. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

По его словам, это поможет уменьшить количество наездов на пешеходов, потому что освещение дорог будет качественнее.

"Сенсорное освещение поможет решить сразу две проблемы: улучшить освещение дорог и пешеходных переходов и повысить экономию электроэнергии. Ведь по проекту, который победил, оно будет включаться датчиком движения и заряжаться с помощью солнечных батарей", - рассказал Плис.

Он отметил, что столбы на переходах оснастят датчиками движения, которые будут реагировать на движение водителей и пешеходов.

"В дневное время такие фонари будут заряжаться солнечной энергией", - сообщил заместитель председателя КГГА. Об этом сообщает ВВС Украина.