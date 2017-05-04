В Венесуэле в ходе массовых акций протеста пострадали не менее 160 человек

04.05.2017, 10:35

В столице Венесуэлы Каракасе в ходе новой волны массовых протестов в среду, 3 мая, пострадали более 160 человек. В районе Чакао бронетранспортер полиции наехал на демонстранта и причинил ему тяжелые травмы. Его жизнь, однако, вне опасности. В районе Лас-Мерседес в ходе протестов погиб 17-летний юноша.

Согласно официальным данным, в одной только больнице "Чакао" медицинская помощь была оказана 161 манифестанту. Бронетранспортер, наехавший на демонстранта, загорелся после того, как участники протестов забросали его бутылками с зажигательной смесью. Многие люди пришли на акцию с противогазами.

Жители Венесуэлы протестуют против президента Николаса Мадуро, которого они обвиняют в установлении диктатуры, и требуют новых выборов. Поводом для очередной волны массовых вступлений, организованных оппозицией, стал подписанный главой государства указ о внесении изменений в конституцию страны. С начала апреля в результате беспорядков погибли уже более 30 человек, более 1300 были задержаны.

Венесуэла страдает от глубокого экономического кризиса, который Мадуро объясняет падением цен на нефть - основной экспортный продукт этого латиноамериканского государства, - а эксперты называют следствием социалистической политики самого президента. Кроме того, в стране резко ухудшилась криминогенная обстановка. В 2016 году в Венесуэле были убиты почти 28,5 тысячи человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.