Последние теледебаты перед выборами Президента: 63% французов признали Макрона более убедительным, чем Ле Пен

04.05.2017, 10:44

Во Франции 3 мая прошли последние теледебаты кандидатов перед вторым туром президентских выборов, намеченным на 7 мая. 63% французов, посмотревших теледуэль, признали центриста Эмманюэля Макрона более убедительным, чем главу правой популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщил результаты опроса телеканал BMFTV. 34% телезрителей посчитали аргументы Ле Пен более достойными.

В ходе дебатов были затронуты отношения Франции с США и Россией, будущее страны в рамках Европейского Союза, экономическая политика и борьба с терроризмом. На вопрос ведущих, как нужно строить отношения с Трампом и Путиным, Макрон заметил, что Франция "нуждается в США". Он высказался за сотрудничество с Америкой в борьбе с терроризмом и заявил о необходимости обмена информацией спецслужб между двумя странами. Коснувшись отношений с Россией, Макрон заявил о необходимости деэскалации в Украине и Сирии. Он также заметил, что Ле Пен, стань она Президентом, подверглась бы влиянию Путина.

В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что у Франции "нет причин для холодной войны с Россией". Она считает себя, с политической точки зрения, наиболее подходящим президентом для переговоров с Кремлем, Белым домом и Лондоном, готовящимся покинуть ЕС. Ле Пен также сказала, что не озабочена нынешним состоянием отношений между США и Россией и надеется, что "они станут лучшими в мире".

Коснувшись экономической политики, правая популистка назвала Макрона кандидатом "дикой глобализации, неопределенности на рынке труда, социальной жестокости, войны всех против всех, экономического разграбления". Макрон заявил, что Ле Пен распространяет "ложь и бессмыслицу", не разбирается в экономических вопросах. По его словам, у Ле Пен "нет проекта для страны" и "Франция заслуживает нечто лучшее", чем ее на посту Президента.

Во время дебатов по европейским темам Ле Пен назвала евро "валютой банков и компаний, а не народа", и потребовала возвращения Франции к франку. Макрон, до карьеры в политике работавший в инвестиционном банке, заявил, что отказ от евро смертелен для покупательной способности граждан во Франции и для конкурентоспособности французской экономики. Он выступил за сохранение крепкого евро и сильной Европы.

В связи с этим Ле Пен обвинила своего конкурента в "европейском экстремизме" и в том, что он подчиняется Германии и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. По ее мнению, в случае победы Макрона Германия будет управлять Францией. "Так или иначе, в будущем Францией будет править женщина - или я, или госпожа Меркель", - заявила Ле Пен. Об этом сообщает Deutsche Welle.