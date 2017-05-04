Во Львове по решению суда выселили из помещения Российский культурный центр

04.05.2017, 12:12

Во Львове Российский культурный центр выселили из помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского облсовета.

"Победа за нами. Только что мы выселили Русское культурное общество из помещения на ул. Короленко, 1 а. Мы это сделали (!) антиукраинское кубло во Львове наконец закрыли!" - заявил заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

Соответствующую процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовщины.

В свою очередь в облсовете собираются провести конкурс на нового арендатора здания, которая будет передана одной из общественных организаций связанных с АТО. В частности, общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи или же музей.

В прошлом году во Львове разгорелся скандал. Тогда в центре обнаружили экземпляры газеты "Русский вестник" с антиукраинскими пропагандистскими материалами. После этого чиновники обратились в СБУ. В марте суд принял решение о выселении Российского культурного общества из помещения на ул. Короленко, 1 а. Об этом сообщает ТСН.