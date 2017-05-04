Суд над Януковичем перенесли на 18 мая

04.05.2017, 12:23

Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, на 18 мая. По словам судьи Владислава Девятко, такое решение приняли, чтобы организовать участие Януковича в заседании через видеосвязь.

"Суд, посовещавшись на месте, принял решение ходатайство стороны защиты удовлетворить частично. Защите предоставят возможность провести видеоконференцию Виктора Януковича", - говорится в постановлении суда.

Также судья отметил, что такое решение суда соответствует нормам законодательства.

"Данное решение принято для реализации сторонами, в том числе обвиняемым, своего права присутствовать на судебном разбирательстве, как того требует Европейский суд по правам человека", - добавил судья.

По словам адвоката Виталия Сердюка, Виктор Янукович не сможет приехать в Украину из-за опасений за свою безопасность. Однако, по словам адвоката, в случае проведения всех законных процедур Янукович сможет принять участие в следующем заседании через видеосвязь.

На заседании присутствовали два адвоката Виктора Януковича и два прокурора. Сам подсудимый на суд не явился.

Кроме того, на судебном заседании присутствовало около сотни журналистов.

Меры безопасности у здания суда и в зале заседаний усилены.

Под суд пришли несколько десятков активистов, требующих наказания для Виктора Януковича.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что получили неопровержимые документальные доказательства государственной измены Виктора Януковича. Одним из этих доказательств, по словам прокуратуры, является обращение экс-президента в адрес Владимира Путина с просьбой ввести российские войска на украинскую территорию.

В ГПУ добавили, что, несмотря на отсутствие в суде, Янукович будет иметь защиту и другие процессуальные возможности.

Сам экс-президент в январе заявлял, что ему не известна суть обвинений. Об этом сообщает ВВС Украина.