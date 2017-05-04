USTR сохранил за Украиной статус "Страна приоритетного наблюдения"

04.05.2017, 13:50

Офис торгового представителя США (USTR) опубликовал ежегодный Отчет "2017 Специальный доклад 301" по итогам смотра состояния охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в торговых партнеров США по всему миру.

По результатам публичных слушаний Офиса Торгового представителя США, Украине удалось сохранить свой статус "Страна приоритетного наблюдения" (Priority Watch List).

Эксперты Офиса Торгового представителя США положительно оценили отдельные меры, которые приняла Украина в направлении улучшения защиты прав интеллектуальной собственности.

Среди прочего, в Офисе Торгпредставителя США одобрительно отзываются о принятии в 2016 году законодательства для создания Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности, который должен начать свою работу в сентябре 2017 года. Положительный отзыв от американских экспертов получило решение о ликвидации Государственной службы интеллектуальной собственности, которая в течение длительного времени подвергалась критике за непрозрачную и заангажированную деятельность. Сдержанный положительный отзыв получили решение по совершенствованию деятельности организаций коллективного управления по сбору роялти, включая соответствующий законопроект, разработанный Минэкономразвития при содействии Всемирной организации интеллектуальной собственности при участии представителей международных организаций в сфере коллективного управления и экспертной среды. Отдельно положительно в Спецдокладе 301 отмечается принятие Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" как отражение новой политической воли Украины относительно решения проблемных вопросов в сфере соблюдения прав интеллектуальной собственности.

"Украина сохранила статус в Списке 301, ведь за 2016 год правительство, Минэкономразвития вместе с Верховной Радой и Президентом Украины провели большую работу. В частности, по преодолению интернет-пиратства в сфере авторского права и смежных прав. Мы продолжаем работу по легализации компьютерных программ в органах исполнительной власти и решением проблем сферы коллективного управления имущественными правами. Реформа в сфере интеллектуальной собственности является одним из приоритетов деятельности правительства на 2017 год, в ближайшее время воплотим институциональные изменения в государственном управлении сферой ИС", - отметил первый вице- премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, Украина через реформы постепенно улучшит правовую защиту в сфере прав интеллектуальной собственности и это положительно скажется на оценках относительно Украины и ее позиции в Спецдокладе 301.

"Наша задача - обеспечить должный уровень защиты прав интеллектуальной собственности всех результатов творческой и креативной работы. Это улучшит оценку Офиса Торгового представителя США и позицию Украины в Спецдокладе 301. Прежде всего, это улучшит экономическое развитие Украины, стимулируя изобретения и инновации, привлечет в Украину значительные инвестиции", - отметил Степан Кубив.

По его словам, Украина имеет еще много работы в этой сфере, однако рекомендации, которые содержит Спецдоклад 301, являются одним из указателей, на которые следует ориентироваться в дальнейшей работе.

Доклад (Special 301 Report on Intellectual Property Rights) является результатом ежегодного пересмотра ОТП США состояния защиты прав интеллектуальной собственности в разных странах мира и отражает основные нарушения в сфере интеллектуальной собственности, а также рекомендации со стороны Соединенных Штатов относительно минимизации или полного устранения таких нарушений. В Докладе отмечается, что отрасли экономики США, связанные с ИС, обеспечивают 45,5 млн. рабочих мест в США, что составляет около 30% всего рынка труда в США.

ОТП США внес 34 страны в списки "Стран наблюдения" (Watch List) и "Стран приоритетного наблюдения" (Priority Watch List).

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.