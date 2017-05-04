НАБУ обратилось к иностранным партнерам с запросами о розыске и задержании Онищенко

04.05.2017, 13:52

Национальное антикоррупционное бюро обратилось к иностранным партнерам с запросами о розыске и задержании беглого народного депутата Александра Онищенко. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отметили в ведомстве, объявление Интерполом депутата в международный розыск "технически позволило бы быстрее задержать подозреваемого".

"Впрочем, отказ в запросе украинской стороны не запрещает сотрудничество Нацбюро с компетентными органами других стран в контексте розыска, задержания и в дальнейшем возможной экстрадиции Онищенко", - подчеркнули в НАБУ.

В антикоррупционном органе напомнили, что Украина как участник Европейской конвенции о выдаче правонарушителей имеет право обращаться с соответствующим пакетом документов к другим государствам касательно розыска, задержания и рассмотрения вопроса экстрадиции разыскиваемого лица, если следствию известно, что оно находится на территории этого государства.

"Сейчас бюро ведется сотрудничество с рядом иностранных партнеров. Владея информацией о возможном пребывании Онищенко на территории некоторых стран, НАБУ обратилось к ним с соответствующими запросами", - отметили в ведомстве, добавив, что более подробная информация пока не разглашается ввиду тайны досудебного расследования.

3 мая 2017 года сообщалось, что Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко.

Беглого нардепа подозревают в причастности к организации так называемой газовой схемы, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 3 млрд. грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.