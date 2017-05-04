04.05.2017, 16:44

С начала года из заработной платы народных депутатов было вычислен 1,7 млн. гривен за пропуски заседаний Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины со ссылкой на Аппарат ВР.

"Вследствие начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за первый квартал 2017 образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 1 млн. 748 тысяч 700 гривен", - говорится в сообщении.

По данным исследования КИУ, только 10% (41 из 423) депутатов посетили все заседания Рады в 2017 году. Остальные нардепы пропустили один или несколько заседаний парламента, соответственно, они не получили часть зарплаты.

Отдельные депутаты не появлялись в парламенте на протяжении месяцев. Так, в январе-феврале пятеро нардепов пропустили все заседания Совета, в марте - восемь, в апреле - семь. В апреле все заседания Совета по данным письменной и электронной регистрации пропустили Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий, Петр Сабашук, Евгений Бакулин, Вячеслав Богуслаев, Александр Онищенко, Сергей Клюев.

Всего в 2017 году по данным письменной регистрации лучше посещали заседания Рады депутаты Народного Фронта, БПП и Радикальной партии Олега Ляшко. В среднем на заседание Совета регистрировались 86% депутатов фракции Народного Фронта, 84% - БПП и РПЛ. Худшие показатели посещаемости в депутатских группах Воля Народа (64%) и Возрождение (65%).

Всего в 2017 году состоялись 42 пленарных заседания ВР. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.