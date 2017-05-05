Европейская Комиссия представила предварительные результаты функционального аудита Минкультуры Украины

05.05.2017, 12:20

Первый заместитель министра культуры Украины Светланы Фоменко провела встречу с экспертами Европейской Комиссии - директором KEA Consultancy Филиппом Керном и директором PPV Knowledge Networks Владимиром Воробьем с целью определения имиджевых и стратегических трансформаций ведомства по результатам функционального аудита Минкультуры.

Эксперты провели методологические исследования на примере европейских стран и, учитывая специфику украинского государства, сделали предварительную презентацию функциональной деятельности Министерства культуры. В своем анализе эксперты делали акцент на стратегических направлениях культурной политики и внедрении новых форм коммуникаций.

По мнению экспертов, главными тенденциями деятельности ведомства должны стать использование новых технологий в реализации культурной политики, активизация и внедрение креативных индустрий как составляющей экономики страны, внедрения новых культурных практик в рамках децентрализации.

"В Министерстве культуры происходит много изменений, и все они нуждаются в определенной адаптации. Мы надеемся на поддержку европейских экспертов, ведь при их помощи мы будем иметь возможность охватить как можно больше круг вопросов, требующих немедленного урегулирования", - отметила первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко.

"Мы рады заручиться поддержкой культурного сектора, поскольку именно Министерство культуры может и защитить, и адвокувати интересы творческого и художественного секторов на правительственном уровне".

Инф. Министерства культуры Украины.