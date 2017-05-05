В Париже на Эйфелевой башне "Гринпис" вывесил баннер против Марин Ле Пен

05.05.2017, 12:23

Активисты "Гринпис" вывесили на Эйфелевой башне в Париже баннер против кандидата в президенты Франции, лидера ультраправых Марин Ле Пен. На нем французский республиканский лозунг "Свобода, равенство, братство" и хештег "сопротивляйся". Об этом сообщает Reuters.

Акция состоялась сегодня, 5 мая, - последний день, когда разрешена агитация перед вторым туром президентских выборов, который пройдет 7 мая.

Представитель французского отделения "Гринпис" Жан-Франсуа Жюйяр рассказал журналистам, что таким образом активисты движения выступили против национализма и авторитаризма во Франции и других странах и напомнили всем о важности защиты таких ценностей как свобода, равенство и братство.

Во второй тур выборов президента Франции вышли центрист, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

В ходе последних дебатов перед голосованием, 63% французов сочли более убедительными аргументы Макрона. 34% отдали симпатии Ле Пен. Об этом сообщает "Радио Свобода".