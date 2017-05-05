Розенко: В программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 3 тысяч аптек

05.05.2017, 12:25

В правительственной программе "Доступные лекарства", которая стартовала с 1 апреля 2017 года, принимают участие уже более 3 тысяч аптек по Украине. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Сейчас более 3 тысяч аптек включены в этот процесс. Это прекрасный старт, но очевидно, что этого недостаточно. Второй вопрос, который остро стоит, - недостаточно заключить договоры с аптеками, очень важно, чтобы в тех аптеках был полный ассортимент медикаментов, которые участвуют в программе (157 лекарственных средств). Не все больницы могут похвастаться наличием этих препаратов в аптечной сети или в конкретной аптеке", - сказал он.

По словам Павла Розенко, реализация программы "Доступные лекарства" в большой степени зависит от эффективного взаимодействия Министерства здравоохранения и местных органов власти, и на данном этапе очень важно, чтобы местные органы провели очень быструю и эффективную работу и по привлечению новых аптек к участию в программе, и по обеспечению наличия полного ассортимента лекарств. "И вообще мы в постоянном диалоге с дистрибьюторами, которые должны обеспечить поставку необходимых препаратов в аптечные учреждения. То есть это вопрос, который требует постоянного, буквально ежедневного, ежечасного контроля", - отметил он.

Павел Розенко заверил, что правительство гарантирует стабильное финансирование программы "Доступные лекарства". "Государство должно обеспечить стабильное финансирование. Система только начала работать, и у многих аптечных учреждений и дистрибьюторов есть опасения, что они будут бесплатно отпускать лекарства, а государство им ничего не компенсирует. Хочу сказать, что на эти цели уже выделено около 500 млн. гривен. Все средства распределены между областями. То есть на местах достаточно ресурсов для того, чтобы начинать возмещать аптечным заведениям соответствующую цену лекарств. Как только пойдут первые проплаты, как только все увидят, что механизм работает, что государство не задерживает компенсации, процесс пойдет намного легче: будет меньше опасений", - рассказал вице-премьер.

"Таким образом, мы этот вопрос в течение месяца-двух отрегулируем", - подчеркнул Павел Розенко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.