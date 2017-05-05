Розенко: Украина не отказывалась от социальных обязательств перед людьми, которые живут на временно оккупированных территориях

05.05.2017, 13:44

Утверждение о том, что Украина отказывается от своих социальных обязательств перед жителями временно оккупированных территорий, не соответствуют действительности и навязываются кремлевской пропагандой. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Украина не отказывается от своих социальных обязательств перед жителями оккупированных территорий. Утверждение о том, что Украина отказывается от своих социальных обязательств, навязываются российской пропагандой и рупорами Путина",- сказал он.

Павел Розенко подчеркнул, что Украина не прекратила выполнять свои социальные обязательства перед пенсионерами и теми людьми, которые нуждаются в социальной помощи на оккупированных территориях. "Именно вследствие агрессии России, именно через действия тех "орков", которые захватили часть Донецкой и Луганской областей, мы не имеем физической возможности выполнять свои обязательства перед людьми, которые там остались", - отметил он.

"На тех территориях сегодня социальная и гуманитарная катастрофа. Но полную ответственность за эти катастрофические социальные и гуманитарные последствия несет Россия и те бандиты, которые сегодня контролируют те территории", - подчеркнул вице-премьер.

"Мы можем гарантировать выполнение всех обязательств перед людьми, которые остались жить на оккупированных территориях, только тогда, когда будут в полном объеме выполнены Минские соглашения, восстановлена территориальная целостность Украины, когда там заработают органы украинской государственной власти. Безусловно, мы не оставим людей наедине с проблемами и все свои обязательства выполним", - отметил Павел Розенко.

Вице-премьер-министр также отметил, что сегодня государство в полном объеме выполняет свои обязательства перед теми людьми, которые переезжают на постоянное место жительства на подконтрольную украинской власти территорию. "Те, кто переехал, получают сегодня от государства и надлежащий уровень соцпомощи, и пенсионные выплаты, и помощь от местной власти на решение своих проблем", - сказал он.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.