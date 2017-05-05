Над Киевом закрыто воздушное пространство на время проведения "Евровидения"

05.05.2017, 14:49

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины инициировал закрытие воздушного пространства над Киевом на время проведения вокального конкурса "Евровидиние-2017".

"Воздушное пространство над столицей закрыто. Инициатором этой меры выступил Генеральный штаб Украины", - сообщили в пресс-центре.

В то же время креативный супервайзер конкурса Сергей Проскурня сообщил, что воздушное пространство над столицей Украины в радиусе 150 километров закрыли для перелетов, в частности, для мини-квадрокоптеров и монгольфьеров.

62-й конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".