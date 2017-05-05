Премьер Чехии решил не подавать в отставку

05.05.2017, 15:50

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка решил не отправлять правительство страны в отставку. Об этом он заявил сегодня, 5 мая, в Праге. Соботка теперь собирается предложить президенту Чехии Милошу Земану уволить только главу Минфина, миллиардера Андрея Бабиша.

Ранее, 2 мая, Соботка неожиданно объявил об отставке правительства страны, якобы из-за подозрений в отношении Бабиша, который является одним из богатейших людей Чехии. По словам премьера, миллиардера подозревают в уклонении от уплаты налогов до вступления в должность министра и в незаконном происхождении его капитала.

Соботка мог изменить свое решение об отставке потому, что президент заявил о готовности оставить Бабиша и других министров на своих постах и заменить только премьера. "В этой ситуации моя отставка не будет иметь никакого смысла", - заявил Соботка.

Парламентские выборы в Чехии пройдут осенью 2017 года. Сейчас в рейтингах лидирует Бабиш и его центристское протестное движение АНО, глава Чешской социал-демократической партии Соботка занимает второе место. Об этом сообщает Deutsche Welle.