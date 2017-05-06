Кенийский марафонец Кипчоге установил новый рекорд

06.05.2017, 11:43

Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге установил новый рекорд в преодолении марафонской дистанции.

Во время забега в Италии 32-летний кениец преодолел классическую марафонскую дистанцию в 42 км 195 метров за 2 часа 24 секунды.

В состязании, целью которого было преодоление дистанции менее, чем за два часа, также приняли участие Зерсенай Тадесе из Эритреи и Лелиса Десиса из Эфиопии.

Рекорд был установлен в рамках забега, организованного компанией Nike на трассе в городе Монца.

Достижение, однако, не будет засчитано, так как показательный забег не являлся официальным спортивным состязанием.

Официальный мировой рекорд таким образом остался прежним - 2 часа 2 минуты и 57 секунд. Этот результат принадлежит кенийцу Деннису Киметто на Берлинском марафоне в сентябре 2014 года.

Тем не менее, после забега олимпийский чемпион Кипчоге сказал: "Это уже тоже история". Об этом сообщает ВВС.