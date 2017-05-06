Мать украинского политзаключенного Кольченка, крымчанина встретилась с сыном в российской колонии

06.05.2017, 11:49

Мать политзаключенного Александра Кольченка, крымчанина, которого удерживают в Российской Федерации, встретилась с сыном в колонии в Челябинске. Об этом на своей странице в Facebook сообщила координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова.

"Усиленное питание, на котором он был несколько месяцев (как он говорил - это какое-то дополнительное количество грамм масла и молоко) ему не помогло - все такой же худой и дефицит веса налицо", - отметила она.

Гончарова добавила, что тюремная администрация подвергает жесткой цензуре письма, которые приходят на имя Кольченко.

Также, по ее словам, к заключенному, как и раньше, не пускают украинского консула. Кольченко намерен писать очередное заявление на встречу с ним.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил их к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали. Об этом сообщает ВВС Украина.