Этот день в истории: 6 мая

06.05.2017, 12:09

Предлагаем дайджест основных событий и дат 6 мая.

1626 - голландский колонист Петер Минейт приобрел у коренных жителей территории нынешнего Манхэттена за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов.

1715 - издан Артикул воинский - первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.

1782 - открыта первая дорога из России в Грузию.

1833 - в США произведен первый стальной плуг.

1908 - после трёхлетнего перерыва братья Райт возобновили свои полеты.

1937 - под Нью-Йорком упал германский дирижабль "Гинденбург".

1940 - за роман "Гроздья гнева" Джон Стейнбек получил Пулитцеровскую премию .

1953 - хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно использовали аппарат искусственного кровообращения.

1986 - спустя 10 дней после аварии на Чернобыльской АЭС было официально объявлено о случившимся.

1994 - состоялось торжественное открытие туннеля под Ла-Маншем, соединившего Францию и Великобританию.

ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.