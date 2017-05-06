В годовщину акции на Болотной в Москве проходит митинг оппозиции

06.05.2017, 14:14

В Москве сегодня, 6 мая, на проспекте Сахарова проходит акция оппозиции, приуроченная к пятой годовщине протестов на Болотной площади. Митинг назначен на 13:00 по московскому времени, ожидается, что он продлится два часа. Акция согласована с властями, заявленная численность - 10 тысяч человек.

На акцию пришли не более трех тысяч человек. На митинге много флагов националистов, люди также пришли с портретами фигурантов "болотного дела". Участники акции требуют освободить политзаключенных, пришли люди в черной одежде с надписью "Коррупция", есть лозунги против гомофобии в Чечне.

"По распоряжению человека в штатском наряд полиции снял задник со сцены, которая уже фактически смонтирована для митинга, который в час дня открывается на проспекте Сахарова. На заднике было написано "Хватит Путина, хватит мракобесия, хватит войны, хватит вранья, хватит терпеть Кадырова", - рассказал один из организаторов акции Александр Рыклин. По его словам, полицейские также убрали транспарант с надписью "Болотное дело - позор России". Рыклин добавил, что митинг впервые пройдет на пустой сцене и назвал это "беспрецедентной историей".

На акции выступили экс-депутат Геннадий Гудков, а также правозащитники Сергей Шаров-Делоне и Зоя Светова.

Ранее группа оппозиционеров подавала заявку московским властям о проведении шествия от Октябрьской до Болотной площади, но этот маршрут не был согласован. В департаменте региональной безопасности пояснили свое решение подготовкой к проведению парада Победы на Красной площади. Власти предложили провести акцию у метро "Октябрьское поле" или в Люблино, но позднее согласовали митинг на проспекте Сахарова.

6 мая 2012 года акция оппозиции "Марш миллионов" в Москве закончилась столкновениями с полицией. В результате сотни человек были задержаны, позднее несколько десятков стали фигурантами "болотного дела" и получили реальные тюремные сроки. Об этом сообщает Deutsche Welle.