В Мексике прооперируют самого толстого в мире человека

06.05.2017, 14:50

Самого толстого в мире человека прооперируют 9 мая. 32-летний мексиканец Хуан Педро Франко, который весит почти 600 кг и уже семь лет прикован к постели, готовится к шунтированию желудка. Накануне он был доставлен в специальном фургоне в клинику к Гвадалахаре.

Врачи надеются, что после операции Хуан Педро Франко сбросит хотя бы половину веса. В качестве подготовки к хирургическому вмешательству он уже потерял 175 кг, просидев три месяца на строгой диете.

"Главное оставаться оптимистом. Если у меня начнется депрессия, будет только хуже. Никогда нельзя останавливаться, надо продолжать бороться, несмотря ни на что. Необходимо делать все, что в наших силах. Если врачи помогут мне, я буду безгранично благодарен им и всем тем, кто меня поддерживает", - говорит пациент.

Мексиканец начал полнеть еще в детстве. Уже в 6 лет он весил 60 кг. После ДТП и тяжелой пневмонии 17-летний Хуан Педро больше года провел не вставая с кровати. К этому моменту его вес достиг 220 кг. В прошлом году ко всем болезням прибавился еще и диабет.

Мексиканец надеется, что врачи вернут его к нормальной жизни, и он снова сможет танцевать, а также сесть за руль. Об этом сообщает Euronews.