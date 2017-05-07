В Украине вступил в силу закон об электронных билетах в транспорте

07.05.2017, 12:06

В Украине вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.

В законе речь идет о внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета.

Авторы закона убеждены, что действующая система оплаты и контроля проезда в городском транспорте устарела и у нее много недостатков. В частности, использование бумажных билетов не дает возможности контролировать количество пассажиров, как и оборот наличных.

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальный оборот средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.

Закон предлагает, в частности, определить сроки введения автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронный билет, установить обязательное обеспечение льготников электронными билетами. Об этом сообщают Подробности.ua.