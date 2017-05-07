В Киеве состоялся парад украинских байкеров

07.05.2017, 12:43

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в рамках мероприятия первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис передал "флаг свободы и разнообразия" участникам мотопарада, чтобы установить его возле памятника основателям Киева.

"Сегодня здесь, на главной площади нашей столицы, собрались представители известных и лучших байкерских клубов Украины. Нас всех объединила общая цель: продемонстрировать участникам и гостям "Евровидения, что разнообразие и свобода - высшие ценности украинского народа. С помощью наших друзей - козаков 21 века на железных конях - мы символически установим этот "флаг свободы и разнообразия" на живописном берегу Днепра, рядом с памятником основателям Киева", - сказал Плис, обращаясь к участникам и зрителям мотопарада.

Он отметил, что считает очень символичным, что торжественная передача флага происходит у места подвига героев Небесной сотни, "которые доказали всему миру, что свобода для нас - это наивысший приоритет".

Плис пожелал участникам мотопарада драйвового настроения, мощной энергетики и незабываемых эмоций. Об этом сообщает УНИАН.