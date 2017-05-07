На акции оппозиции в Москве полиция задержала семь человек

07.05.2017, 13:16

В Москве на акции, приуроченной к годовщине событий на Болотной площади в 2012 году, полиция задержала 7 участников.

Об этом сообщает Главное управление МВД России в городе Москва. Задержанные были доставлены в ОМВД России по району Хамовники.

Согласно сообщению полиции, на троих россиян составлены протоколы за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга, а с остальными проведена "профилактическая беседа", после чего они были отпущены.

В центре Москвы несколько тысяч человек пришли на акцию протеста, приуроченную к годовщине событий на Болотной площади в 2012 году.

6 мая 2012 года на Марше миллионов на Болотной площади в Москве полиция задержала несколько десятков человек, которых осудили по статьям о применении насилия к полицейским. Многие из них получили реальные тюремные сроки. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.