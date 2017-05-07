Пограничники не пропустили через границу представителей российских средств массовой информации

07.05.2017, 13:20

Государственная пограничная служба Украины совместно с СБУ и другими взаимодействующими органами уделяют особое внимание сфере безопасности на государственной границе, в том числе в преддверии проведения в Украине песенного конкурса "Евровидение".

В связи с этим тщательно проверяются документы, и устанавливается цель приезда иностранцев в нашу страну.

Так, вчера в аэропорту "Киев" был обнаружен гражданин России, представитель одного из пропагандистских каналов России. Мужчина прилетел рейсом из Минска. В ходе проверки наличия законных оснований для пересечения государственной границы человек не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины. Иностранцу отказано в пропуске и возвращено обратно.

Кроме того, сегодня утром сотрудники Госпогранслужбы не пропустили через границу, еще двух представителей одного из российских периодических изданий. Они направлялись в Украину поездом через пункт контроля "Конотоп". При оформлении и проверки гражданки России не смогли подтвердить цели своей поездки в Украину, а также выяснились обстоятельства нарушения законодательства Украины и посещение временно оккупированного Крыма через временно закрыты пункты пропуска.

Пограничное ведомство отмечает, что наличие аккредитации представителей СМИ на "Евровидение" не является документом, который дает право для пересечения границы. При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины.

Инф. Пресс-службы АГПС Украины.