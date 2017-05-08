Этот день в истории: 8 мая

08.05.2017, 10:48

Предлагаем дайджест основных событий и дат 8 мая.

1541 - испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.

1713 - столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

1737 – родился Эдуард Гиббон - английский историк.

1770 – родился Василий Львович Пушкин - поэт, дядя Александра Пушкина.

1886 - впервые производится Coca-cola - напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

1895 - Китай передал Тайвань Японии.

1945 - В пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В США и во многих странах

Западной Европы отмечают День Победы.

1965 - праздник 8 Марта объявлен в СССР нерабочим днем.

ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.