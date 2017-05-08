Турчинов: После десятилетий мира в Украине снова идут боевые действия

08.05.2017, 13:25

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина достойно пройдет свой путь к победе над российским агрессором в оккупированном Донбассе. Об этом говорится в обращении секретаря СНБО по случаю дня памяти и примирения.

"Уверен, мы с честью пройдем наш путь - путь к победе! С нами Бог, с нами Украина, с нами будет победа!" - подчеркнул Турчинов.

Он напомнил, что сегодня весь мир отмечает День памяти и примирения.

"После десятилетий мира в Украине снова идут боевые действия, из-за агрессии РФ оккупирован Крым, пылает восток нашей страны", - сказал Турчинов.

По его словам, поведение и мотивация агрессоров во все времена одинакова.

"Умиротворить его невозможно, и цивилизованный мир должен решить - ждать следующего шага агрессора, или остановить его. На этот вопрос мы давно дали себе ответ. Эта война для нас также стала Отечественной, потому что мы защищаем свою Родину, свою Украину", - отметил Турчинов. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".