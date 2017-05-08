Во Франции задержаны более 140 участники акции протеста против итогов выборов Президента

08.05.2017, 13:37

В Париже полицейские задержали более 140 участников демонстрации несогласных с результатами президентских выборов во Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, в центре города собралось около 300 человек, девять участников протеста заключены под стражу. Акции протеста также прошли в Нанте, Гренобле и Страсбурге.

Демонстрации начались накануне вечером после объявления предварительных результатов выборов президента. Протесты переросли в столкновения с полицией, сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

По итогам прошедших выборов руководить Францией в ближайшие пять лет будет лидер центристского движения "Вперед!" 39-летний Эммануэль Макрон. Он стал восьмым президентом Пятой республики и самым молодым лидером за всю историю Франции.

На выборах 7 мая за Макрона проголосовали 66 процентов избирателей. Соперницу Макрона, главу праворадикального "Национального фронта" Марин Ле Пен поддержали 34 процента французов. Ле Пен выступала за выход из Евросоюза и ужесточение миграционных законов, Макрон - за интеграцию с ЕС. Основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен считает, что одной из главной ошибок, приведших его дочь к поражению, было намерение Марин Ле Пен отказаться от евро и вернуться к использованию национальной валюты.

Ле Пен признала свое поражение и заявила, ее партия будет "первой силой оппозиции". Ле Пен также сообщила о том, что "Национальный фронт" ждут "глубокие преобразования". Об этом сообщает "Радио Свобода".