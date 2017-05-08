Макрон принесет присягу Президента Франции 14 мая

08.05.2017, 13:42

Победитель президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон принесет присягу Президента 14 мая. Об этом заявил действующий Президент Франции Франсуа Олланд.

Эммануэль Макрон вместе с Франсуа Олландом приняли участие в церемонии у Триумфальной Арки. Таким образом они почтили освобождение Франции от нацистов во Второй мировой войне.



Во втором туре президентских выборов, который состоялся во Франции 7 мая, по Эммануэля Макрон проголосовало 66% избирателей. Его соперница, лидер "Национального Фронта" Марин Ле Пен набрала лишь 33,94%.



39-летний Эммануэль Макрон стал самым молодым Президентом в истории Франции.



Он также стал первым Президентом, который не принадлежит ни к одной из двух основных французских партий. Об этом сообщает ВВС Украина.