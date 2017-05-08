В Москве во время акции "Бессмертный полк" будут нести портреты ликвидированных на Донбассе российских террористов

08.05.2017, 13:48

Портреты российских боевиков, погибших в боях за Донбасс, пронесут в Москве в ходе акции "Бессмертный полк". Об этом сообщили в организации "Союз добровольцев Донбасса", которая курирует деятельность боевиков, вернувшихся в РФ.

"9 мая 2017 года приглашаем всех желающих принять участие в шествии "Бессмертный полк в Москве. Колонна "Бессмертный полк Новороссии" формируется в 14.00 на перроне Белорусского вокзала", - говорится в сообщении.

На баннерах, подготовленных к шествию, изображены портреты российский боевиков, погибших на Донбассе с надписями "Всегда в строю", и "Добровольцы России".

По инициативе российских властей 9 мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция "Бессмертный полк". Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает УНИАН.