МОЗ: Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка

11.05.2017, 10:55

Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, полностью разрушит старую философию отношений между врачом и пациентом, ударит по лоббистах, которые защищают теневые потоки, и вызовет сопротивление "потребителей" бюджетных средств за койко-места. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, комментируя, кто выиграет/проиграет от медицинской реформы и стоит ли ожидать сопротивления изменениям.

Накануне вынесения соответствующих законопроектов на рассмотрение Парламента он, в частности, отметил: "Любые изменения всегда пугают, и это нормальная реакция людей на реформу. Однако ее дальнейшее промедление приведет к тому, что численность украинцев и в дальнейшем будет сокращаться, о чем свидетельствуют демографические показатели. По данным официальной статистики, за 25 лет независимости население Украины сократилось более чем на 9 млн. человек, детское - уменьшилось почти вдвое, и сегодня составляет 7,6 млн. В этой печальной статистике не последнюю роль играет неэффективная система здравоохранения".

Павел Ковтонюк рассказал, как реформа повлияет на отрасль. Так, внедрение оплаты за конкретную медицинскую услугу или пролеченный случай уничтожит взятки в конвертах, которые пациенты сейчас платят всем - от санитарки до главного врача. "Между врачом и пациентом не будет наличных расчетов, и больного на каталке не будут спрашивать, есть ли у его родственников деньги, чтобы заплатить за операцию", - отметил заместитель Министра.

Использование европейских протоколов лечения в свою очередь уничтожит такое понятие, как "полипрагмазия", когда пациенту выписывали избыточное и ненужное количество лекарств.

Внедрение референтных цен на лекарства существенно повлияет на их стоимость и невозможность "накрутки", когда цена одного и того же препарата в Украине выше, чем, например, в Польше. А закупка лекарств через международные организации уничтожит коррупцию на тендерах.

Отдельно масштабные изменения коснутся инфраструктуры отрасли в связи с усилением одних больниц и перепрофилированием других.

За всеми упомянутыми сферами стоят большие финансовые потоки. Поэтому реформа будет иметь широкий круг противников в лице взяточников в больницах и медуниверситетах, фармацевтических лоббистов и недобросовестных дистрибьюторов, функционеров, которые удерживали стены и кровати, депутатов, которые не хотят делать непопулярные шаги и прячутся за риторикой о несовершенстве законопроектов или неидеальности расчетов.

К тем, кто выиграет от реформы, относятся обычные врачи, которые добросовестно делают свою работ, у и зарплата теперь будет зависеть от количества пациентов; молодые врачи, которые получат европейское образование; аптечный и фармацевтический бизнес, которые готовы к честной работы на рынке; все украинцы, которые не будут нести необоснованные расходы на лекарства и медуслуги.

"Сейчас решающий момент для правительства и нашей отрасли. Нынешняя парламентская сессия четко покажет, кто из политиков реально хочет изменений, а кто продолжит 25-летнюю мантру о новой концепции, законе или пилотном проекте в медицине", - отметил Павел Ковтонюк.

Инф. Министерства здравоохранения Украины.