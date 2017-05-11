В оккупированном Крыму задержан Риза Изетов

11.05.2017, 11:13

Крымского татарина Ризу Изетова, задержанного ФСБ в аннексированном Крыму, привезли в Центр по противодействию экстремизму МВД России. С ним адвокат Эдем Семедляев. Об этом написал в Facebook журналист Антон Наумлюк.

Ранее сегодня, 11 мая, в доме Изетова в селе Строгоновка прошёл обыск, который продолжался около трех часов. По информации соседей, Ризу Изетова после обыска вывели не в наручниках, посадили в автомобиль и увезли. В доме вещи не разбросаны. На столе два старых, очевидно неработающих, телефона. Книги вынуты из шкафа и аккуратно сложены стопками. Компьютерный стол пустой. Больше следов обыска нет, написал Наумлюк.

В апреле этого года Изетова уже арестовывали за поддержку активиста Ремзи Бекирова, которого обвинили в якобы размещении в соцсети экстремистских материалов.

В феврале Изетов был задержан и взят под административный арест на 5 суток за поддержку крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге.

8 мая сотрудники ФСБ провели обыск в доме председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова. Об этом сообщает "Радио Свобода".