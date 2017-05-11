Исследование: Благодаря лекарствам продолжительность жизни людей с ВИЧ "почти нормальная"

11.05.2017, 11:20

Продолжительность жизни молодых людей, которые употребляют новейшие лекарства от ВИЧ, сейчас является почти нормальной благодаря улучшению лечения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

20-летние люди, которые начали антиретровирусную терапию в 2010 году, по прогнозам, проживут на 10 лет дольше, чем те, кто начал ее в 1996 году, свидетельствует исследование. По словам врачей, раннее лечение имеет решающее значение для долгой и здоровой жизни.

Но, как говорят в благотворительных организациях, до сих пор очень многие люди не знают, что заражены.

Исследование провели британские специалисты из университета Бристоля. Они говорят, что чрезвычайно успешное лечение ВИЧ стало результатом применения новых препаратов, которые имеют меньше побочных эффектов и лучше предотвращают размножение вируса в организме. Кроме того, вирусу труднее сопротивляться новым препаратам.

Впрочем, многие люди с ВИЧ до сих пор не живут так долго, как ожидалось, особенно те, кто заразился в результате употребление инъекционных наркотиков.

Антиретровирусная терапия включает комбинацию трех или более препаратов, блокирующих прогресс вируса. Ее называют одной из величайших историй успеха в области здравоохранения за последние 40 лет. Об этом сообщает ВВС Украина.