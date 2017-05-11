В Днепр прибыла специальная комиссия Нацполиции по расследованию события 9 мая

11.05.2017, 11:33

В Днепр прибыла специальная комиссия Нацполиции, которая будет расследовать события 9 мая. Ее цель выяснить роль руководства областной полиции в конфликте и причины действий правоохранителей. Об этом 10 мая сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Для этого и предназначена комиссия Национальной полиции, чтобы разобраться в роли руководства (областной) полиции по обеспечению правопорядка, для того чтобы в дальнейшем не допустить таких случаев. Я думаю, что по результатам работы этой комиссии будет доклад главы Национальной полиции и министра внутренних дел", - отметил первый заместитель министра.

По его словам, принципиальная позиция МВД, чтобы расследование событий 9 мая проходило открыто и в сотрудничестве с общественностью.

"Этот случай - абсолютное исключение. Мы способны навести порядок в Днепре, чтобы такого больше не было. Все решения принимаются оперативно, и мы доведем это дело до конца", - добавил Сергей Яровой.

10 мая министр внутренних дел Украины освободил от должностей руководства полиции города Днепра и Днепропетровской области.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.