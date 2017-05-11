Аваков: Полиция допросит авторов расследования об убийстве Шеремета

11.05.2017, 16:04

Украинская полиция допросит авторов фильма-расследования об убийстве Павла Шеремета. На допрос также вызван сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, который, предположительно, следил за журналистом в ночь перед его гибелью. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Шеремет погиб 20 июля прошлого года в центре Киева. В автомобиле, которым он управлял, сработало самодельное взрывное устройство. Правоохранительные органы Украины считают, что журналиста убили за его профессиональную и оппозиционную деятельность в России и Белоруссии. К гибели журналиста могут быть причастны российские спецслужбы, заявляет Киев.

Накануне Центр по исследованию коррупции и организованной преступности совместно с журналистами украинского портала Slidstvo.Info представили фильм "Убийство Павла". В нем утверждается, что сотрудник СБУ Устименко мог видеть, как преступники минировали автомобиль Шеремета.

В Службе безопасности Украины утверждают, что Устименко на момент слежки за журналистом уже был уволен. Проверить эту информацию по открытым или независимым источникам не представляется возможным. Об этом сообщает "Радио Свобода".