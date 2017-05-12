Этот день в истории: 12 мая

12.05.2017, 09:31

Предлагаем дайджест основных событий и дат 12 мая.

996 - в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь – Десятинная.

1311 - инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.

1364 - в Кракове создан Ягеллонский университет.

1551 - в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос - первый на американском континенте.

1797 - в Венеции принят ультиматум генерала Бонапарта - уничтожена Венецианская республика.

1842 - родился Жюль Массне, французский композитор, автор лирических опер.

1874 - родился Клеменс Пирке, австрийский педиатр, разработавший кожную пробу для диагностики туберкулёза (реакция Пирке).

1884 - умер Бедржих Сметана, чешский композитор, дирижёр, пианист.

1904 – родился Вилис Лацис, латвийский писатель, советский государственный деятель, лауреат Государственной премии.

1907 - родилась Кэтрин Хепбёрн, американская киноактриса, обладательница четырёх "Оскаров".

1926 - Р. Амундсен и У. Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом.

1926 - государственный переворот в Польше, установление режима Юзефа Пилсудского.

1929 - во Львове создана организация писателей Западной Украины – "Гроно".

1933 - родился Андрей Вознесенский, советский поэт, прозаик, художник, архитектор, один из известных поэтов-"шестидесятников".

1938 - Германия заявила о признании прояпонского марионеточного государства Маньчжоу-Го в Маньчжурии.

1940 - фашистские войска вторглись во Францию.

1978 - умер В.В.Меркурьев, актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.

1993 - Эстония принята в Совет Европы.

2002 - на Космодроме Байконур в результате обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на 112-й площадке полностью уничтожен советский космический корабль "Буран".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.