Этот день в истории: 12 мая

Предлагаем дайджест основных событий и дат 12 мая.
996 - в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь – Десятинная.
1311 - инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.
1364 - в Кракове создан Ягеллонский университет.
1551 - в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос - первый на американском континенте.
1797 - в Венеции принят ультиматум генерала Бонапарта - уничтожена Венецианская республика.
1842 - родился Жюль Массне, французский композитор, автор лирических опер.
1874 - родился Клеменс Пирке, австрийский педиатр, разработавший кожную пробу для диагностики туберкулёза (реакция Пирке).
1884 - умер Бедржих Сметана, чешский композитор, дирижёр, пианист.
1904 – родился Вилис Лацис, латвийский писатель, советский государственный деятель, лауреат Государственной премии.
1907 - родилась Кэтрин Хепбёрн, американская киноактриса, обладательница четырёх "Оскаров".
1926 - Р. Амундсен и У. Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом.
1926 - государственный переворот в Польше, установление режима Юзефа Пилсудского.
1929 - во Львове создана организация писателей Западной Украины – "Гроно".
1933 - родился Андрей Вознесенский, советский поэт, прозаик, художник, архитектор, один из известных поэтов-"шестидесятников".
1938 - Германия заявила о признании прояпонского марионеточного государства Маньчжоу-Го в Маньчжурии.
1940 - фашистские войска вторглись во Францию.
1978 - умер В.В.Меркурьев, актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.
1993 - Эстония принята в Совет Европы.
2002 - на Космодроме Байконур в результате обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на 112-й площадке полностью уничтожен советский космический корабль "Буран".
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.