Порошенко: Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей

12.05.2017, 10:25

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "1 + 1" заявил, что Украина очень долго шла к решению о введении Европейским Союзом безвизового режима, выполнив 144 пункта Плана.

"Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей. Именно так, по-философски, мы должны это воспринимать. Это выход из более чем 300-летней истории, которая началась с Переяславской рады, и сегодня Украина возвращается домой", - отметил глава государства.

Президент добавил, что Украина завоевала четыре свободы - движение товаров, капиталов, услуг и людей.



"Мы должны вернуть украинцам свою историю. Именно поэтому так важно решение, которое принял Европейский Союз, и завершен долгий процесс. Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - сказал он.



Кроме того, Петр Порошенко подчеркнул, что предоставление безвизового режима ЕС важно для политики деоккупации Крыма и Донбасса, поскольку создает дополнительную мотивацию вернуться для жителей оккупированных украинских территорий.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".