Международные авиалинии Украины вводят новый тариф low-cost

12.05.2017, 10:29

Авиакомпания Международные авиалинии Украины ввела новый тариф low-cost с дополнительными ограничениями и одновременно значительно снизила цены на авиабилеты на внутренние и международные рейсы.

Согласно описанию нового тарифа, билеты low-cost нельзя будет вернуть или обменять даже со штрафом, а их оформление должно быть произведено не позже чем за 180 дней до вылета. Бесплатно пассажир сможет взять с собой только ручную кладь весом до 7 кг.

Для сравнения - самый дешевый тариф до недавнего времени "только ручная кладь" позволял менять дату вылета со штрафом.

В продаже новый тариф low-cost на момент публикации данного материала был доступен на рейсы с ноября 2017 года даже по направлениям с ограниченной конкуренцией.

Например, перелет из Киева в Амстердам в январе 2018 года обойдется по новому тарифу в 2074 грн. (здесь и далее цены в обе стороны), из Киева в Вену - в 2075 грн., из Киева в Париж - в 3142 грн., из Киева в Мюнхен - в 2340 грн.

На внутренних направлениях МАУ после введения тарифа low-cost снизила цену перелета до уровня проезда в фирменном вагоне купе. Билеты Киев-Львов на январь 2018 года доступны в продаже по цене 774 грн. в обе стороны. Слетать из Киева в Днепропетровск и обратно также в январе 2018 года можно за 1004 грн. В такую же сумму обойдутся авиабилеты на рейсы между Киевом и Одессой.

Как ожидается, официально авиаперевозчик объявит о введении нового тарифа и его условиях утром сегодня, 12 мая. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.