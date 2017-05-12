В Днепре открыли Аллею памяти - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства

12.05.2017, 12:58

Аллея памяти в Днепре, открытие которой состоялось 12 мая, стала крупнейшим в Украине мемориальным комплексом чествования памяти погибших во время Революции Достоинства и войны на востоке страны. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает официальный сайт облгосадминистрации.

На открытие Аллеи памяти пришли тысячи днепрян, среди них и семьи погибших.

"Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства. Это - символ сопротивления украинского народа и его несокрушимого духа. То, что сегодня происходит - это настоящее единение душ и сердец, и я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел почтить память наших героев, а также тех, кто помогал осуществлению этого проекта", - отметил Валентин Резниченко в своем выступлении.

Во время открытия Аллеи памяти в небо выпустили сотни белых шаров, символизирующих светлые души более 500 жителей Днепропетровщины, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины. Ветераны АТО и родственники погибших собственноручно высадили 180 туй вокруг больших стеклянных стел, которые подсвечиваются ночью.

На стелах - фотографии погибших и фраза "Герои не умирают" на четырех языках: украинском, английском, немецком и французском. Кроме того, на них размещены фотографии с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами в том числе и известным фотографом Дмитрием Муравским. Благодаря подсветке фотографии приобретают чрезвычайную реалистичность.

В сопровождении оркестра колонны военных прошли торжественным маршем у стел с фотографиями погибших. К стелам с фотографиями героев были возложены цветы.

Проект, инициатором которого стал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, был реализован исключительно на средства меценатов. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".