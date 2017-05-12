В Киеве суд оставил Мартыненко на поруках депутатов

12.05.2017, 14:24

Апелляционный суд Киева сегодня, 12 мая, не удовлетворил апелляцию на решение Соломенского районного суда, отпустившего бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко на поруки ряда депутатов и министров, оставив в силе решение суда первой инстанции о передаче Мартыненко на поруки.

Мартыненко был задержан в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата. В результате этих действий государственному предприятию нанесен ущерб в размере 17,28 млн. долл.

Сам он заявил, что обвинения против него сфальсифицированы.

Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15-ти депутатов и министров. Об этом сообщает ВВС Украина.