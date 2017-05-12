Установлены 15 человек, которые могут быть причастны к столкновениям во время массовых мероприятий 9 мая в Днепре

12.05.2017, 15:30

Об этом сегодня, 12 мая, сообщил заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Днепропетровской области Олег Грозь во время совместного брифинга в прокуратуре.

В частности, полицейские задержали семерых подозреваемых. Трем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 350, 294 Уголовного кодекса Украины. В отношении двух лиц проводятся дальнейшие следственные действия. Еще одному задержанному по ч. 2 ст. 296 и ст. 294 Уголовного кодекса Украины судом г. Днепра избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток. Пяти подозреваемым избирается мера пресечения, еще трем готовится объявления сообщение о подозрении.

Все задержанные - молодые мужчины спортивного телосложения, некоторые из них работали в охранных структурах города. Есть информация, что за участие в мероприятии им платили по 600 гривен. Также среди задержанных есть лицо, финансировала участников беспорядков. Следствие работает над опознанием всех участников схватки, однако главной задачей остается установление организатора провокаций. Правоохранители обращаются к общественности, в частности свидетелей драки, сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании этих преступлений.

В расследовании указанных уголовных производств задействовано 15 следователей прокуратуры и полиции, ими уже проведено 20 обысков. 10 человек признаны потерпевшими.

Дальнейшее процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам правонарушений, совершенных во время проведения массовых мероприятий 9 мая в Днепре, осуществляется прокуратурой Днепропетровской области.

Инф. Отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.