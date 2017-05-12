Аэропорт "Киев" закрывается в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы

12.05.2017, 16:10

Со второй половины 14 мая по вечера 24 мая 2017 аэропорт "Киев" будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом напоминает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на время закрытия аэропорта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, перенесут отправления и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".

Ранее в аэропорту "Киев" (Жуляны) объясняли, что нынешняя зима была очень сложной из-за метеоусловий, с перепадом температур, ледяными дождями и оттепелью.

Все это сказалось не только на состоянии автомобильных дорог, но и на состояние ВПП. Об этом сообщает "Украинская правда".