Гройсман связал свою отставку с пенсионной реформой

13.05.2017, 13:56

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о готовности уйти в отставку в случае непринятия пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсий с 1 октября и сохранение действующего пенсионного возраста.

Об этом глава правительства заявил в эфире "112 Украина" в пятницу, 12 мая, вечером.

"Я гарантирую с 1 октября пенсионную реформу и повышение пенсий. Если я это не выполню, то готов уйти в отставку. Но я это выполню", - сказал Гройсман.

Также премьер подчеркнул, что пенсионная реформа будет предусматривать отмену налогообложения пенсий и индексацию их размера.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

В то же время, согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста. Об этом сообщает УНИАН.