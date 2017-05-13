ВОЗ объявила о вспышке Эболы в ДРК

13.05.2017, 14:21

Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола, в провинции Нижнее Уэле на северо-востоке Демократической Республики Конго.

ВОЗ располагает сведениями о девяти подозрительных случаях, в том числе три со смертельным исходом. Шесть человек с геморрагическими симптомами госпитализированы. В район вспышки заболевания направлена комиссия ВОЗ.

В 2014 г. в ДРК от Эболы погибли несколько десятков человек. Тогда же вспышка этого заболевания в ряде стран западной Африки привела к гибели более 11 тыс человек. Об этом сообщает EuroNews.