Днепропетровщина: дети и работники детсада госпитализированы с отравлением

15.05.2017, 14:28

В Новомосковске Днепропетровской области в местную больницу с подозрением на инфекционное заболевание попали девять детей - воспитанники дошкольного учебного заведения и трое взрослых из числа персонала детсада.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По указанному факту Новомосковской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей). Продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает УНИАН.