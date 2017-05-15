Суд избрал меру пресечения оголившемуся на "Евровидении" Седюку

15.05.2017, 15:19

Суд принял решение полностью удовлетворить ходатайство прокуратуры и избрать для украинского пранкстера Виталия Седюка меру пресечения в виде личного обязательства.

На подозреваемого возложили обязанности являться по вызову в орган досудебного следствия, сдать на хранение документы на выезд за границу, сообщать об изменении места жительства и т.п.

"Суд постановил применить к подозреваемому Седюку меру пресечения в виде личного обязательства. Указанные обязанности возлагаются на Седюка в пределах 60 суток", - обьявил судья. Об этом сообщает "Обозреватель".